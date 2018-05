ABC vorrebbe sviluppare uno spinoff di The Middle con Eden Sher come protagonista

Dopo la cancellazione repentina di Pappa e Ciccia, ABC sta già pensando al futuro della sua programmazione. La nota emittente americana, infatti, vorrebe realizzare uno spinoff di The Middle, comedy che ha debuttato nel 2009, con Eden Sher nei panni della protagonista.

Al momento non c'è ancora nessun accordo ufficiale sul tavolo ma, qualora il pilot dovesse essere approvato, verrebbe scritto da DeAnn Heline e Eileen Heisler, ideatrici dello show originale.

The Middle, fresco del finale della nona stagione andato in onda il 22 maggio scorso, segue le bizzarre vicende quotidiane della famiglia Heck, residente in una cittadina dell'indiana, Orson, durante il periodo di crisi economica globale. Le puntate sono narrate da Frankie (Patricia Heaton), l'instancabile madre che lavora in una concessionaria d'auto con scarsi risultati di vendite e che, assieme al marito Mike, deve badare ai tre figli Axl, Sue e Brick.

L'ultima stagione si è concentrata sulla vita amorosa e sull'anno finale di college di Sue (Eden Sher), la figlia più imbranata che vede il mondo con ottimismo attraverso i suoi occhiali. L'idea è quella di concentrare lo spinoff su di lei, vedendola alle prese con un nuovo lavoro in un hotel e in una città più grande.

Se il progetto venisse approvato, sarebbe il terzo spinoff nella programmazione 2018-2019 della ABC assieme a Station 19 e Schooled.

