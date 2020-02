Abigail Shapiro si unisce al cast di Doom Patrol 2 in un ruolo importante

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Doom Patrol, la serie sui personaggi DC è riuscita a convincere pubblico e critica, grazie ad interpreti carismatici e situazioni originali. Scopriamo quali sono le novità della seconda stagione, grazie a questo nuovo annuncio di casting.

Una delle sorprese delle puntate presenti su Amazon Prime Video è stata la scoperta della figlia di Niles, Dorothy, le cui fattezze però sono state lasciate avvolte nel mistero. Sembra che questo sia destinato a cambiare, infatti la figlia del personaggio interpretato da Timothy Dalton avrà il volto di Abigail Shapiro, attrice attiva principalmente a Broadway.

A darne per primo la notizia è stato il sito web TV Line, che descrive così Dorothy: "Niles la ama tantissimo e si è sacrificato molto per proteggere lei e il mondo, dai suoi poteri. Ora che non è più nascosta agli altri, Niles farà di tutto per difenderla".

Non conosciamo altri dettagli sul ruolo che Dorothy avrà nella seconda stagione, ma siamo sicuri che i fan ritroveranno nel corso degli episodi inediti tutte quelle caratteristiche che hanno amato dello show incentrato sui personaggi creati da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani. Se sentite nostalgia di Chief, Kay, Rita, Cyborg e Cliff vi segnaliamo questo cammeo dei protagonisti di Doom Patrol nel finale di Titans.