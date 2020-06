Absentia 3: intrighi e inseguimenti internazionali nel primo trailer targato Prime Video

Amazon Prime Video continua con la sua carrellata di avvincenti produzioni e, dopo le prima immagini di Hanna 2, batte nuovamente sul ferro dello spionaggio senza frontiere con la terza stagione di Absentia: continuate oltre il salto per le prime, emozionanti immagini.

Dopo gli eventi drammatici della seconda stagione, Emily Byrne (Stana Katic) trascorre gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI e fa del suo meglio per essere la miglior madre possibile per Flynn (Patrick McAuley). Tuttavia, il suo mondo viene stravolto quando un nuovo caso internazionale esplode a pochi passi da loro, minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme. Lei e l’ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), non hanno scelta e saranno costretti ad intervenire mettendo a repentaglio le loro stesse vite.

Seguendo una scia di eventi sanguinosi, Emily corre contro il tempo per salvare Nick e finisce per scoprire una cospirazione molto più grande di quel che aveva immaginato e deciderà di prendere in mano la situazione.

Prodotta da Bizu Productions in collaborazione con Gemstone Studios, divisione della Sony Pictures Television, nel cast di Absentia troveremo anche Neil Jackson nei panni di Jack Byrne, Natasha Little nel ruolo di Julianne Gunnarsen, Paul Freeman nei panni di Warren Byrne e Christopher Colquhoun nel ruolo di Derek Crown.

La terza stagione, con tutti i suoi 10 episodi, debutterà il 17 Luglio su Amazon Prime Video: nel player in alto troverete il trailer ufficiale e, dopo questa spettacolare anteprima, fateci sapere cosa ne pensate e se vi è venuta voglia di recuperare le prime due stagioni, interamente disponibili sulla piattaforma di Steve Bezos.