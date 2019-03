Absentia: la seconda stagione su Amazon Prime Video dal 14 giugno

Tramite un comunicato stampa Amazon Prime Video ha fatto sapere che la seconda stagione di Absentia sarà disponibile per lo streaming on demand dal prossimo 14 giugno.

I dieci episodi della nuova stagione debutteranno su Prime Video in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, India, Israele, Paesi Bassi, Singapore, Corea del Sud e altri paesi in tutto il mondo.

Absentia narra la storia dell’agente dell’FBI Emily Byrne (Katic) che, scomparsa senza aver lasciato traccia, è stata dichiarata morta dopo aver investigato su uno dei più famosi serial killer di Boston. Sei anni più tardi, Emily viene trovata in una casetta nel bosco, semi viva e senza memoria degli anni trascorsi. Tornata a casa apprende che suo marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), si è risposato e che suo figlio, Flynn, è stato cresciuto da un’altra donna. Inoltre si ritrova implicata in una nuova serie di omicidi.

Nella seconda stagione, dopo aver scovato e ucciso il suo rapitore, Emily è in difficoltà nel ritrovare un equilibrio e ricominciare una nuova vita da madre sopravvissuta a sei anni di torture fisiche e mentali. Nonostante abbia un grande desiderio di ricostruire una relazione con suo figlio, Emily non riesce a liberarsi dall’oscurità del suo passato. Incarica un detective della polizia di Boston, Tommy Gibbs (Angel Bonanni), di indagare in segreto sulla sua storia misteriosa. Quando il caso si rivela una questione di vita o di morte, Emily rischierà tutto pur di far venire a galla la verità e proteggere la sua famiglia.

Oltre alla Katic, il cast di Absentia include: Patrick Heusinger (Jack Reacher 2: Never Go Back), Cara Theobold (Downton Abbey), Neil Jackson (Westworld), Angel Bonanni (False Flag) e Paul Freeman (The Dogs of War). Tra le new entry della seconda stagione entrano nel cast anche Matthew Le Nevez e Natasha Little.

Vi lasciamo al trailer ufficiale della seconda stagione della serie thriller, che potete visionare comodamente qui sotto.