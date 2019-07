Primo accattivante trailer per il serial Snowpiercer

In seguito alle prime immagini dal serial, TBS ha diramato in rete, in seguito al San Diego Comic-Con, il primo trailer ufficiale per Snowpiercer, che potete visionare all'interno di questa notizia.

Snowpiercer è ambientato in un futuro dove i sopravvissuti sono costretti a viaggiare in delle locomotive in cui ogni vagone è abitato da abitanti di ceti sociali differenti. L'ultimo vagone, il peggiore, deciderà di ribellarsi. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, è ispirata all'omonimo film del 2013 diretto da Bong Joon-ho che, allo stesso tempo, era basato sul graphic-novel Le Transperceneige di Jacques Lob.

Il serial vede per protagonisti Jennifer Connelly (Labyrinth, Hulk), Daveed Diggs (Blindspotting, Hamilton) e Mickey Sumner (Frances Ha, American Made). Nel cast anche Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Sam Otto, Alison Wright, Annalise Basso, Sheila Vand, Roberto Urbina, Lena Hall e Rowan Blanchard.

Il pilot è diretto da James Hawes insieme a Scott Derrickson (Doctor Strange); la sceneggiatura è affidata a Graeme Manson (Orphan Black), che sarà anche produttore esecutivo e showrunner.