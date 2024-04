Questa acclamata serie tv Disney+ tornerà con una nuova stagione: cosa dovete sapere

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato l'arrivo della seconda stagione di una delle sue serie tv più acclamate, che finalmente delizierà i fan con un nuovo ciclo di episodi.

Stiamo parlando di FEUD: Capote vs The Swans, ovvero la seconda incarnazione della pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy: composta da altri otto episodi, la serie debutterà il 15 maggio in Italia in esclusiva su Disney+.

Basata sul libro bestseller “Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” di Laurence Leamer, la serie segue l’acclamato scrittore Truman Capote (Tom Hollander), che si circondava di un gruppo di donne tra le più elitarie della società – ricche e affascinanti esponenti della mondanità newyorkese di un’epoca passata – che lui soprannominava "i cigni". Il gruppo di donne, belle e raffinate, comprendeva la grande dama Barbara "Babe" Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) e Lee Radziwill (Calista Flockhart). Incantato e affascinato da queste nobildonne, Capote si ingraziò le loro vite, facendo amicizia con loro e diventando il loro confidente, per poi tradirle scrivendo un racconto poco velato delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Ma quando un estratto del libro “Answered Prayers”, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni, lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso.

La serie è interpretata anche da Demi Moore nel ruolo di Ann "Bang-Bang" Woodward, Molly Ringwald è invece Joanne Carson, Treat Williams veste i panni di Bill Paley, Joe Mantello quelli di Jack Dunphy mentre Russell Tovey interpreta John O'Shea. Scritta per la televisione da Jon Robin Baitz, FEUD: Capote Vs. The Swans è stata diretta da Gus Van Sant, Max Winkler e Jennifer Lynch.

Per altri contenuti guardate il trailer di FEUD: Capote vs The Swans.

Su Uccelli di rovo è uno dei più venduti di oggi.