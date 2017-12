Accordo Disney-Fox: Comcast si ritira dalla trattativa, che sembra vicina alla conclusione

sarebbero vicini alla conclusione dell'accordo, come segnalato da, che ha abbandonato la trattativa. Il sistema Hollywood sta per cambiare radicalmente rispetto a come lo conosciamo oggi.

Inizialmente, quando la Fox ha attivamente iniziato a proporre la vendita, Sony si era interessata all'acquisizione, ma non ha mai fatto passi in concreto. La Comcast, al contrario - che possiede l'Universal Pictures - era piuttosto inserita nel discorso dell'accordo ma, quando la Disney si è fatta nuovamente avanti, le possibilità di Comcast si sono esponenzialmente ridotte e, per questo, si è alla fine ritirata dalle contrattazioni.

Variety ha pubblicato la dichiarazione ufficiale della Comcast:

"Quando un asset come quello della 21st Century Fox diventa disponibile, è nostra responsabilità valutare quali siano le chance e le strategie da attuare per meglio mandare avanti sia la nostra azienda, che gli interessi dei nostri azionisti. Questo è ciò che abbiamo cercato di fare ma non siamo più coinvolti nella revisione di questi asset. Non abbiamo mai raggiunto il livello di coinvolgimento richiesto per fare un'offerta definitiva. Abbiamo una compagnia straordinaria con un portfolio molto forte e continueremo a focalizzarci sulla nostra crescita, sull'innovazione e sui grandi contenuti, fornendo ai nostri consumatori il meglio possibile."

Con la Comcast fuori dai giochi, adesso il futuro della Fox è orientato a senso unico verso la Disney, sembra. Per adesso non abbiamo ulteriori notizie, se non, sempre da report di Variety, il fatto che pare si sia davvero vicini alle battute conclusive della trattativa. Cosa succederà potremo saperlo non appena verrà resa dichiarazione ufficiale da una o da entrambe le società.