Accordo raggiunto tra Wattpadd e Mediaset per la distribuzione di nuove serie tv in Italia

Continua l’espansione del gigante mediatico Wattpad, questa volta il mercato di riferimento è l'Italia, attraverso la collaborazione con il canale Mediaset.

In un comunicato stampa, il capo dell’azienda dell’entertainment Aron Levitz ha voluto rimarcare la facilità con cui il consiglio direttivo ha scelto come obiettivo della nuova espansione il mercato italiano.

Questo anche grazie al forte risultato ottenuto dal film After, basato sull'omonimo libro scritto da Anna Todd e catapultato alla prima posizione del botteghino grazie agli sforzi della community italiana di Wattpad. Se siete curiosi di conoscere la trama del film leggete la nostra recensione di After. Il successo del film ha fatto sì che venisse subito annunciato il seguito, anche se non è stata ancora fatta trapelare nessuna notizia sul regista e su eventuali nuove aggiunte al cast.

Anche il direttore generale dei contenuti Mediaset Alessandro Salem afferma la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto, rimarcando come il pubblico moderno sia sempre più esigente nei confronti delle storie e dei protagonisti delle serie tv. Questa partnership tra le due aziende servirà proprio a potenziare l'offerta di programmi e serial disponibili sulla piattaforma Mediaset.

Alcuni di voi conosceranno già Wattpad per le serie tv in onda nei principali siti di streaming, come ad esempio Light as a Feather, rinnovata per la seconda stagione su Hulu.



Voi cosa ne pensate di questo accordo?