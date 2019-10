Ma vi eravate accorti che Anthony Mackie ha un account Instagram?

Anche Anthony Mackie approda su Instagram. L'avenger con le ali meccaniche ha da poco creato un account Instagram, ma ancora in pochi ci hanno fatto caso.

Non tutti riescono a "rompere" Instagram come ha fatto Jennifer Aniston.

L'interprete di Sam Wilson/Falcon nel Marvel Cinematic Universe, che di recente è stato anche ospite alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il suo ultimo film, Seberg (di cui qui potete leggere la nostra recensione), ha fatto il suo debutto sulla piattaforma social cinque giorni fa, ma in pochi lo hanno notato.

Il suo profilo, @anthonymackie, presenta la spunta blu e conta poco meno di 30.000 follower, e ha finora una sola immagine in archivio (Mackie ci chiede quale paio di scarpe tra quelle fotografate è più di nostro gusto).

Chissà che la nuova serie di Disney+, di cui sarà il protagonista assieme a Sebastian Stan (a.k.a. Bucky Barnes), The Falcon and The Winter Soldier, che ha proprio oggi ha dato il via alle riprese, non faccia da propulsore per una nuova ondata di follower anche su Instagram (l'account Twitter dell'attore è seguito già da più di un milione di utenti).

The Falcon and The Winter Soldier debutterà sulla piattaforma streaming di proprietà della Disney nell'autunno 2020.