Gli account social di The Walking Dead stanno anticipando una nuova coppia?

Si avvicina sempre più il 23 febbraio, data della ripresa della stagione 10 di The Walking Dead dopo la pausa invernale. OLtre a un nuovo teaser della mid-season premiere nei giorni scorsi gli account ufficiali della serie AMC stanno diffondendo alcuni indizi, che per qualcuno rappresentano i segnali di una svolta romantica per due personaggi.

Stiamo parlando di Daryl (Norman Reedus) e Connie (Lauren Ridloff), sempre a patto che sopravvivano alla situazione in cui li abbiamo lasciati dopo il mid-season finale. I due sono infatti intrappolati in una grotta insieme ad Aaron (Ross Marquand), Jerry (Cooper Andrews) e Magna (Nadia Hilker), circondati dalle migliaia di Camminatori collocati lì da Alpha (Samantha Morton) e dal suo branco di Sussurratori.

Il 13 febbraio, sul canale ufficiale YouTube di AMC è stato caricato un filmato della collezione "Scene classiche di The Walking Dead", intitolato Daryl impara la lingua dei segni per Connie. Quasi la metà del video, della durata di 31 minuti, rappresenta un riepilogo della relazione tra Daryl e Connie vista finora nella serie, inclusa una scena dell'episodio 10x06 in cui Carol (Melissa McBride), la migliore amica di Daryl, gli dice parlando di Connie: "Gli anni passano. Non puoi nasconderti per sempre."

Come se non bastasse, i fan hanno notato un recente tweet dell'account di TWD che domanda: "Sboccerà una relazione tra Connie e Daryl? Fatecelo sapere". Un tweet simile qualche tempo fa chiedeva ai follower di suggerire un "nome di coppia" per l'eventuale relazione tra Rosita ed Eugene.

Staremo a vedere. Se è vero, come pare, che le nuove puntate di The Walking Dead saranno terrificanti, un po' di romanticismo potrebbe fare da giusto contraltare.