L'account di The Walking Dead risponde a un presunto buco di trama riguardo Negan

La gestione di Negan nelle varie stagioni di The Walking Dead ha visto diversi alti e bassi. Jeffrey Dean Morgan ha ammesso che il suo personaggio era monodimensionale, ma le cose stanno cambiando in questa decima stagione, con l'ex-leader dei Salvatori che è cambiato, anche se per alcuni fan in modo incongruente.

È stato notato, infatti, che nella settima stagione Negan era pronto a uccidere Carl Grimes (Chandler Riggs) pur di punire Rick (Andrew Lincoln). Ora, nella decima stagione, la nuova versione di Negan ha affermato che non potrebbe mai ferire un bambino.



Ebbene, l'account ufficiale di The Walking Dead ha risolto la questione su questo presunto contrasto scrivendo su Twitter "noi lo chiamiamo crescere", come potete leggere in calce all'articolo. Il nuovo Negan, dunque, ha iniziato il suo percorso di redenzione e questo cambio di prospettiva è uno degli esempi che ci ricordano come stia evolvendo, al punto da ottenere il perdono degli spettatori.



Tutto questo sta rendendo Negan uno dei personaggi centrali e più interessanti della decima stagione e che secondo la showrunner Angela Kang arriverà a scuotere gli equilibri tra i Sussurratori. Abbiamo sottolineato l'importanza del personaggio interpretato da Morgan anche nella nostra recensione del sesto episodio di TWD. Cosa pensate che ci sarà in serbo per Negan?



Il settimo episodio di The Walking Dead 10 andrà in onda il 17 novembre.