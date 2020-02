L'account Twitter di The Walking Dead risponde ai fan... con le emoji

Cresce l'attesa per la seconda parte della stagione 10 di The Walking Dead, che riprenderà su AMC dal 23 febbraio. Il prossimo episodio, intitolato Squeeze, riprenderà dal cliffhanger che ha lasciato il pubblico per mesi col fiato sospeso: i sopravvissuti intrappolati da Alpha (Samantha Morton) in una grotta, circondati dai Camminatori.

Nei giorni scorsi, i gestori dell'account Twitter ufficiale di The Walking Dead si sono divertiti a rispondere alle domande dei fan, che chiedevano qualche anticipazione su vari aspetti della serie, utilizzando soltanto emoji. Un originale modo di dire e non dire, di rivelare qualcosina senza scoprirsi troppo utilizzando un linguaggio universale e comunque interpretabile, almeno fino a prova contraria.

Per fare alcuni esempi, uno dei follower ha chiesto se l'imminente addio di Michonne (Danai Gurira) farà piangere lacrime di gioia oppure di tristezza. La laconica risposta è stata una faccina piangente, seguira da una sorridente.

Per una Michonne che se ne va, c'è una Maggie (Lauren Cohan) che ritorna. Il suo ritorno sarà eccezionale?, chiede qualcuno. L'emoji di risposta indica: 100%.

La stessa risposta è stata riservata a chi chideva conferma del maggiore spazio che avrà Negan nella seconda parte della decima stagione di The Walking Dead: anche questo, a quanto pare, è sicuro al 100%.

Qualcun altro chiede se ci saranno "interazioni inattese tra i personaggi", e la risposta è un enigmatico paio d'occhi che potrebbe significare: ne vedremo delle belle.

Infine, la diplomatica risposta a chi chiede se ci saranno esiti tali da provocare la ribellione dei fan, dal momento che il nuovo teaser sembra anticipare alcune morti. La classica scimmietta che si tappa gli occhi, della serie: non vedo, non sento, non parlo.

In attesa del 23 febbraio, dai un'occhiata al video promo della decima stagione di The Walking Dead.