Achille Lauro duetta con Fiorella Mannoia: arriva Amadeus che lo riporta a Sanremo

Simpatico siparietto durante "La Musica Che Gira Intorno", lo show in onda ieri sera su Rai 1 e condotto da Fiorella Mannoia. La cantante ha infatti duettato con Achille Lauro e Gigi D'Alessio, ma a "rovinare" tutto è arrivato Amadeus.

Mentre il rapper cantava "Eri Piccola" di Fred Buscaglione insieme a Gigi D'Alessio, che accompagnava al pianoforte, è arrivato Amadeus che ha letteralmente portato via Achille Lauro, riproverandolo.

"Fiorello mi aveva detto, guarda che Achille sta dalla Mannoia. Devi tornare a casa è tardi, ti devi preparare per Sanremo e ringrazia che sono venuto io, pensa che veniva Ibrahimovic" ha affermato il direttore artistico del Festival.

Ricordiamo infatti che Achille Lauro sarà ospite fisso di Sanremo 2021: la scelta di riportarlo sul palco dell'Ariston, nelle vesti di superospite, è arrivata dopo che nelle passate due stagioni il cantante romano aveva stupito tutti con le sue rappresentazioni artistiche di vari quadri, al punto che è diventato un fenomeno del web. Sarà senza dubbio simpatico vedere come si comporterà quest'anno, insieme ad un altro personaggio particolare come l'attaccante del Milan, dietro il quale si sono scatenate già alcune polemiche per il presunto cachet molto alto.

Nel fine settimana, intanto, sono state ufficializzate le date della messa in onda di Sanremo 2021.