Achille Lauro furioso dopo il discorso di Pio e Amedeo: 'Mi hanno umiliato'

Non accenna ad esaurirsi la polemica suscitata dal discorso di Pio e Amedeo a Felicissima Sera. Questa volta sulla questione è intervenuto Achille Lauro che pure era stato ospite ad una delle puntate del programma di Canale 5 condotto dal duo comico pugliese.

Il cantante con un lungo post sui social ha ammesso di essersi sentito particolarmente umiliato da coloro che lo hanno offeso per la sua partecipazione al programma di canale 5, sottolineando di essersi speso in prima persona, sempre e comunque, per le cause più varie e soprattutto in difesa dei diritti degli omosessuali.

"Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo", scrive Lauro. "L'ho capito quando mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene. Ma il trucco non è solo trucco, è il mondo dove voglio portare le persone, è la mia volontà espressiva, è il colore e il vestito delle parole".

Il cantante offeso per i cuoricini lasciati al post di Pio e Amedeo aggiunge poi: "L'ho capito quando mi hanno umiliato pensando che io sia un pagliaccio che si mette in mostra. Ma nella mia interpretazione artistica la musica non è solo musica. È spettacolo, è uno stato d'animo, é un ideale, è libertà estrema, è il rifiuto nei confronti di coloro che credevano che io non fossi libero, o non fossi all'altezza, è conseguenza di anni di umiliazioni e vergogna. L'ho capito quando per un commento riferito alla solidarietà su lavoratori dello spettacolo mi hanno dato dell'omofobo, dopo anni che mi danno del 'frocio' pensando di offendermi!".