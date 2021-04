Achille Lauro a Le Iene: 'Il paragone con Renato Zero mi sta sulle p***e'

Achille Lauro è stato uno dei protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2021 e ora il cantante torna a far parlare di se per un'intervista rilasciata a Le Iene in cui ha dichiarato di non sopportare paragoni con personaggi del calibro di Renato Zero.

Dopo aver presentato il suo nuovo singolo Marilù, incalzato dalle domande dai conduttori ha ammesso di non sopportare le persone che vogliono per forza definirlo con etichette specifiche e a quelli che per strada lo offendono dandogli del fr***o vengono definiti semplicemente come ignoranti.

A suo avviso la società attuale è fin troppo omofoba, e ancora oggi, nonostante le molteplici lotte, viviamo in un mondo profondamente maschilista: "Il mondo è maschilista e in parte anche omofobo. Perché non posso credere che l'Italia sia ancora a questo punto". Per tale ragione si dichiara favorevole al DDL Zan di cui Fedez è uno dei più grandi sostenitori sui social network.

Achille Lauro ha poi dichiarato di non essere mai stato un grande fan di Renato Zero: "É un paragone che mi sta sulle p***le. Io da piccolo in camera avevo il poster di Britney Spears e anche se non si direbbe andavo ai concerti di Vasco Rossi".

