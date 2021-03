Achille Lauro, il primo quadro di Sanremo 2021 è una lettera all'umanità

Nel corso della prima puntata di Sanremo 2021, andata in onda ieri sera, Achille Lauro ha portato in scena il suo primo quadro, che è stato seguito dal suo singolo di successo ma anticipato dalla "Lettera del mondo all'umanità". Un monologo che è stato caratterizzato da un forte impatto scenico, con Achille che ha "pianto sangue".

Di seguito il testo integrale della "Lettera dell'uomo all'umanità":

"Distante, scostante, aliena, trafitta, io so come ti senti. Sono qui ferito dai tuoi errori, trafitto nei tuoi preconcetti, aiutami, perché ne ho bisogno, come si ha bisogno dell'amore di una madre, il puro bisogno di essere amati. Non dimenticare chi eri. Corpi nudi che si stringono, desideri, quando l'assenza di un padre ha la passione di Cristo, ha la febbre dell'oro. Quando davanti a un insensibile, arido, asciutto, impassibile, Tu sopravvivevi perché ti bastava un abbraccio. Promettimi che non ti dimenticherai, perché tu sei questo ed Io sarò lì per guardarti abbracciare di nuovo, per guardarti amare ancora. Lettera del mondo all'umanità.

Sono il glam rock, sono un volto coperto dal trucco, la lacrima che lo rovina, il velo di mistero sulla vita, sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sessualmente tutto, genericamente niente, esagerazione, teatralità, disinibizione, lusso e decadenza, peccato e peccatore, grazia e benedizione, Sono gli artisti che si spogliano e lasciano che chiunque possa spiare nella loro camera da letto, in tutte le stanze della psiche. Esistere è essere, essere è diritto di ogni uomo. Dio benedica chi è".

Achille Lauro sarà ospite fisso di Sanremo 2021 e stasera porterà in scena un secondo quadro. In base alla prima classifica parziale, stilata dalla giuria demoscopica, Annalisa guida seguita da Noemi.