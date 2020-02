Achille Lauro dà spettacolo a Sanremo: ieri il travestimento da Marchesa Casati

Continua a dare spettacolo a Sanremo 2020 Achille Lauro, che in ogni serata ha sfoggiato un costume e travestimento diverso. Così dopo San Francesco e Ziggy Stardust di David Bowie, ieri sera l'artista romano è tornato sul palco vestito da Marchesa Casati Stampa.

Come sempre, sul proprio account ufficiale Instagram, Lauro ha voluto spiegare ai fan il personaggio a cui si è ispirato, e per la semifinale ha scelto la nobildonna che è stata musa di artisti come Man Ray e Marinetti in quanto "grande mecenate e performer prima della performing art e opera d’arte vivente”.

Nelle ore successive alla pubblicazione del post, le ricerche sui motori di ricerca sono schizzate. La Divina Marchesa Luisa Casati Stampa è stata una delle principali protagoniste della Bella Époque di Venezia, essendo vissuta a cavallo tra l'800 e 900. Come dicevamo poco sopra, e sottolineato anche da Lauro, ha irpisato alcuni dei più grandi artisti dell'epoca, e secondo quanto raccontato dagli studiosi, avrebbe anche avuto una relazione con Gabriele D'Annunzio, che all'epoca provocò uno scandalo.

Per la serata di oggi Achille Lauro ha lanciato un altro indizio su Instagram: una corona. In molti sostengono che si presenterà sul palco vestito da Gesù Cristo, ma solo seguendo la finale di Sanremo 2020 lo scopriremo.