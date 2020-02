Achille Lauro: ecco il video di "Me ne frego", in gara a Sanremo 2020

Tra i protagonisti assoluti di Sanremo 2020 c'è sicuramente stato Achille Lauro, che ha da poco pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube il video musicale ufficiale di "Me Ne Frego", il singolo che ha portato alla kermesse ligure di inizio mese.

Dopo i suoi look sfoggiati sul palco dell'Ariston, il cantante è destinato a far nuovamente discutere. Come si può vedere nel filmato presente in apertura, infatti, Achille Lauro riprende l'iconografia religiosa.

"Me ne frego" è il secondo estratto dall'album 1990, che uscirà prossimamente ed è stato annunciato dall'EP omonimo.

Lauro, nel frattempo, ha anche annunciato un mini tour di sette date in giro per l'Italia dove porterà sul palco Achille Idol, il suo alter ego.

Grazie a Sanremo 2019 e 2020 è ormai diventato un personaggio a tutto tondo, al punto che durante le festività di Carnevale un'intera famiglia aveva deciso di indossare tutti i costumi indossati dal rapper di Roma durante Sanremo 2020, Ziggy Stardust incluso.

Nel frattempo il video, publicato circa 24 ore, ha già toccato quota 378mila visualizzazioni, a cui si aggiungono 27mila like e 799 dislike. I commenti sono contrastanti, ma in molti si sono complimentati ed hanno lodato il lavoro portato avanti da Achille Lauro ed il suo chitarrista Boss Doms.