Che acido viene usato in Breaking Bad? Viaggio nella chimica di Walter White

Breaking Bad è una serie televisiva statunitense creata da Vince Gilligan e andata in onda dal 2008 al 2013. Definita da gran parte della critica un autentico capolavoro, è considerata una delle migliori serie televisive di tutti i tempi, nonché una delle più importanti, influenti ed innovative mai realizzate.

Il personaggio principale della serie era il professore di chimica Walter White interpretato dal pluripremiato Bryan Cranston il quale usava le sue conoscenze accademiche per realizzare metanfetamine o mettere in piedi piani criminali molto ingegnosi.

Tra i composti chimici più amati da White vi erano indubbiamente gli acidi, in particolare l'acido fluoridrico. Si tratta di un acido altamente corrosivo, in grado di sciogliere molti materiali, in particolare gli ossidi. A causa della sua elevata reattività verso il vetro e moderata reattività verso molti metalli, l'acido fluoridrico viene solitamente conservato in contenitori di plastica (sebbene il politetrafluoroetilene sia leggermente permeabile ad esso). Dissolve anche molti metalli (non nichel o sue leghe, oro, platino o argento) e la maggior parte delle plastiche. I fluorocarburi come il teflon (TFE e FEP), il polietilenene clorosolfonato, la gomma naturale e il neoprene sono tutti resistenti all'acido fluoridrico.

Walter White usò questo acido nella prima, nella quarta e nella quinta stagione. Nel primo caso Walter White e Jesse Pinkman usano l'acido fluoridrico, rubato dal laboratorio di scienze del liceo, per smaltire il cadavere di Emilio Koyama. Tuttavia, Jesse ignora le istruzioni di Walter sull'uso di un contenitore di plastica, scegliendo invece di versare l'acido sul corpo posto in una vasca da bagno. Questo porta alla rottura della vasca da bagno e del pavimento e alla dispersione dei resti di Emilio nel corridoio. Si presume che il cadavere del cugino di Emilio, Krazy-8, sia stato smaltito in modo simile.

Più tardi, nella quarta stagione, Walter, Jesse e Mike Ehrmantraut usano l'acido fluoridrico per sciogliere il corpo di Victor, che Gustavo Fring ha ucciso tagliandogli la gola con un taglierino. Insieme al corpo dissolvono il taglierino e la pistola che Jesse ha usato per uccidere Gale Boetticher. Infine nella quinta stagione Walter, Mike e Todd Alquist usano l'acido fluoridrico per sciogliere il cadavere di Drew Sharp, un giovane ragazzo colpito da Todd dopo aver assistito alla rapina al treno, per assicurarsi che non sia mai trovato dalle autorità. Il gruppo usa l'acido anche per sciogliere la bici di Drew. Più avanti nella stagione, Walt e Todd usano l'acido fluoridrico per smaltire il corpo di Mike dopo che Walt gli spara in un impeto di rabbia.

In realtà c'è un altro acido usato da Walter White, però meno celebre ed è l'acido nitrico. Questo venne usato come reagente sul mercurio per realizzare il fulminato di mercurio utilizzato nella sesta puntata della prima stagione della serie tv Breaking Bad dal protagonista per convincere Tuco a pagargli la droga alla consegna. Viene presentato in forma cristallizzata anziché in polvere, tanto da essere inizialmente scambiato per la stessa metanfetamina.

Ma in tutta la sua attività criminale in Breaking Bad, quanti soldi ha guadagnato Walter White? E dove è stata girata la serie Breaking Bad?