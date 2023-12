No Activity: Prime Video svela la nuova serie tv con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo

Oltre alla serie tv con Christian De Sica Gigolo per caso, la piattaforma Prime Video No Activity - Niente da segnalare, la nuova esilarante serie-comedy Original italiana in sei episodi che sarà disponibile in esclusiva dal 18 gennaio 2024.

La storia è quella di due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e di due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi: ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo.

Ricchissimo il cast guidato da Luca Zingaretti e Rocco Papaleo, e impreziosito da Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi Completano. Inoltre, da segnalare anche la presenza dell'immancabile Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono. Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia. P

