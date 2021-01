Acts of Crime: ordinato il pilot del nuovo show di Sam Esmail, il creatore di Mr. Robot

Sam Esmail sarà davvero impegnato nei prossimi mesi. Oltre al reboot di Battle Star Galactica per Peacock e al film American Radical con Rami Malek, il creatore di Mr. Robot lavorerà anche al pilot di una nuova serie tv.

Stando a quanto riportato da Variety, il network ABC ha ufficialmente ordinato il pilot di Acts of Crime, un procedural che è in fase di sviluppo dall'emittente della compagnia di Walt Disney e da Universal Studio Group (tramite Universal Content Productions) fin dallo scorso settembre.

Al momento non abbiamo dettagli al riguardo, ma pere che lo show sarà "una rappresentazione davvero unica del genere procedural". Esmail sarà non solo il produttore di Acts of Crime, ma anche sceneggiatore e regista della serie.

Di recente, grazie anche all'accordo rinnovato nel 2019 con Universal Content Productions per la realizzazione di contenuti da distribuire su network tv e piattaforme streaming, altre due serie prodotte da Esmail sono state/saranno ideate per il piccolo schermo: la serie antologica di USA Network con Rosario Dawson, Briarpatch, e la dark comedy The Resort, attualmente in fase di sviluppo in collaborazione con lo sceneggiatore di Palm Springs Andy Siara.

Intanto, se vi manca lo show con Rami Malek, o volete sapere come si è concluso e le nostre impressioni al riguardo, qui potete trovare la recensione della quarta stagione di Mr. Robot.