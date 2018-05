Ad un passo dal finale di The Flash, Barry Allen potrebbe compiere una scelta azzardata

Il network The CW ha rilasciato il trailer ufficiale di “Think Fast”, ovvero l’episodio di The Flash che verrà trasmesso in America la prossima settimana. A due episodi dal gran finale, il Team Flash sembra davvero non avere abbastanza tempo per fermare il criminale DeVoe...

Visionabile in calce all’articolo, il trailer ci mostra Il Pensatore all’interno della struttura dell’A.R.G.U.S. in cui Barry Allen (Grant Gustin) e gli altri eroi hanno nascosto il metaumano noto come Fallout. Allo scopo di raggiungere l’individuo, DeVoe si vedrà dunque costretto ad usare i poteri di Ralph per assumere le sembianze di una persona già nota ai fan e che da qualche tempo lavora per l’organizzazione: John Diggle, interpretato da David Ramsey.



Sin dalla morte di Amanda Waller, avvenuta nella quarta stagione di Arrow, è stata Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson) - la moglie di Diggle - a dirigere l’A.R.G.U.S., ragion per cui John ha accesso a tutte le strutture segrete della suddetta organizzazione.

La sinossi riproposta di seguito, inoltre, rivela che Barry, dopo la recente tragedia che si è abbattuta sul compagno Ralph, mediterà di affrontare DeVoe senza l’ausilio dei propri amici, affinché il criminale non possa nuocere loro.

“DAVID RAMSEY PRENDERÀ PARTE ALL’EPISODIO - Quando DeVoe assalta una struttura dell’A.R.G.U.S. per completare finalmente la propria macchina, Barry (Grant Gustin) realizza che l’unico modo per fermarlo è quello di permettere a Cisco (Carlos Valdes) e Caitlin (Danielle Panabaker) di accompagnarlo in missione. Ancora sconvolto per la morte di Ralph, Barry non è certo di voler mettere ancora a rischio le vite dei suoi amici e prende in considerazione l’idea di affrontare DeVoe da solo.



Viet Nguyen ha diretto l’episodio scritto da Sam Chalsen & Kristen Kim.”

The Flash torna ogni martedì su The CW.