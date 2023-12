Adam Brody compie 44 anni: 'The OC? Tappa fondamentale, ma non riesco a rivedermi'

Per quanto importanti siano stati determinati progetti per la nostra storia e la nostra carriera, non sempre rivedersi nelle immagini dell'epoca suscita sensazioni particolarmente gradevoli: è il caso di Adam Brody, che pur ribadendo l'enorme importanza di The O.C. ammette anche di non essere in grado di reggere troppi rewatch.

Brody, che oggi compie 44 anni (uno in meno della sua co-star Ben McKenzie, che ha festeggiato il 45esimo compleanno lo scorso settembre), ha infatti ricordato con un certo imbarazzo i suoi disperati tentativi di imitare Vince Vaughn, suo idolo incontrastato durante i suoi primi anni da attore professionista.

"Quando mi sono trasferito a Los Angeles, a 20 anni, il mio punto di riferimento nella recitazione era Vince Vaughn. Al punto in cui ho fatto una terribile imitazione di lui per tutto quel periodo. Adesso non lo faccio più, ma un sacco della mia carriera, nel bene e nel male, è dovuta a lui. Non so se ve ne siete accorti, ma la mia voce in The O.C. suona come una versione chipmunk di Vince Vaughn. Sembrava che non avessi ancora superato la pubertà. Anche se per me è stata una tappa fondamentale, adesso non posso reggere di rivedermi in quel ruolo" sono state le sue parole. E voi, riuscite ancora oggi ad apprezzarlo? Fatecelo sapere nei commenti!