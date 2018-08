Adam Brody si unisce al cast di Curfew, serie drammatica su una corsa clandestina

E' Deadline a riportare che Adam Brody (The O.C.) è entrato a far parte del cast di Curfew, serie drammatica di otto episodi che andrà in onda su Sky. L'attore vestirà i panni del milionario megalomane Max Larssen.

"Quando mi hanno mostrato lo script di Curfew non riuscivo a smettere di leggerlo. Ho amato la sua personalità smisurata. E' allo stesso tempo tetro, ottimista, violento, divertente e delicato. E' un gioia poter lavorare con un gruppo così talentuoso di artisti e soprattutto ottime persone. Max Larssen è diverso da qualsiasi personaggio abbia mai interpretato ed è stato emozionante interpretare un individuo così intelligente ed isolato." ha detto Brody riguardo al suo personaggio.

Lo show segue le vicende di un gruppo di automobilisti che vanno da Londra alla Scozia guidando i loro veicoli modificati in cerca del premio finale: la libertà dal governo totalitario. Il cast comprende anche Billy Zane (Titanic), Miranda Richardson (The Hours), Harriet Walter (The Crown), Michael Biehn (Aliens), Sean Bean (Game of Thrones), e Malachi Kirby (Roots).

Curfew, prodotto da Tiger Aspect Production e Moonage Pictures, debutterà sul canale britannico Sky One e sarà distribuito nel mondo da Sky Vision.

Brody tornerà sul grande schermo nel film Waner/DC Shazam!, in uscita nel 2019, e nel film horror The Wanting.