Adam McKay firma un accordo tv di cinque anni con HBO e produce una serie su Epstein

Il produttore esecutivo Adam McKay ha ampliato il suo rapporto con HBO. McKay ha aperto una nuova società, chiamata Hyperobject Industries, con la quale ha concluso un accordo televisivo di cinque anni proprio con HBO, per sviluppare contenuti per HBO e HBO Max. Si è unito a McKay anche un veterano della produzione come Kevin Messick.

Nel primo accordo firmato con la sua nuova società sono state impostate le basi per il primo progetto ufficiale: una serie limitata basata sul libro della giornalista investigativa del Miami Herald, Julie K. Brown su Jeffrey Epstein, sviluppata da HBO Films.

Si tratta del progetto più ambizioso, sinora, che riguarda l'imprenditore colpevole di abusi sessuali su diverse ragazze e scomparso suicida nel carcere di New York.

McKay e Messick saranno i produttori esecutivi al fianco di Julie K. Brown, con Adam McKay che dovrebbe dirigere l'episodio pilota.



Adam McKay ha diretto anche l'episodio pilota di Succession, vincendo un DGA Award per il suo lavoro. HBO e Adam McKay stanno lavorando anche ad un pilot drammatico per Showtime, basato sul libro di saggistica di Jeff Pearlman, intitolato Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980's.

Nel cast dovrebbero esserci John C. Reilly, Jason Clarke e Solomon Hughes. Casey Bloys, presidente programmazione per HBO, ha dichiarato:"Adam è un regista e produttore dal talento unico e non vediamo l'ora di lavorare con lui e il team di Hyperobject su diversi progetti nel corso degli anni".

McKay ha recentemente posto fine alla collaborazione con Will Ferrell. L'ultimo film diretto è Vice - L'uomo nell'ombra, di cui potete leggere la recensione su Everyeye.