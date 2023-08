Addio ad Arleen Sorkin: è morta l'originale Harley Quinn

Forse non molti sanno che il personaggio di Harley Quinn è nato grazie a Batman: The Animated Series, show animato del 1992 in cui la compagna del joker compare per la prima volta. La sua figura è diventata iconica al punto da entrare di diritto nell'universo dei fumetti DC. Il suo successo lo si deve alla sua doppiatrice Arleen Sorkin.

Ecco perché ad oggi questo bizzarro personaggio è riuscito ad entrare nell'immaginario collettivo, perché Sorkin ha saputo darle una voce estremamente caratteristica e riconoscibile.

Purtroppo però, è giunta la triste notizia della scomparsa dell'attrice all'età di 67 anni. Le cause della sua morte non sono ancora state rese note, tuttavia James Gunn e Mark Hamill, voce del Joker nella medesima serie animata del 1992, gli hanno riservato dei tributi sui social.

La star aveva iniziato a lavorare ad Hollywood con un ruolo non accreditato in Trading Places di John Landis nel 1983. Tra il 1984 ed il 2010 è invece apparsa in diverse soap, con alcuni periodi di pausa.

Parlando di Harley Quinn, all'inizio compara nella serie del 1992 come semplice comprimario del Joker, lo stesso Mark Hamill ha rivelato che in sceneggiatura lei non aveva un nome specifico, solo quando si accorsero del successo riscontrato e della bravura di Arleen Sorkin, decisero di darle più spazio.

