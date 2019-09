Addio a Aron Eisenberg, noto per la sua partecipazione a Star Trek: Deep Space Nine

Aron Eisenberg, attore televisivo noto principalmente per la sua partecipazione alla serie Star Trek: Deep Space Nine, è scomparso il 21 settembre scorso all'età di soli cinquant'anni. A comunicarlo, la moglie Malissa Longo.

Nel suo sentito messaggio, la moglie dell'attore ha infatti scritto: "E' con profonda tristezza che annuncio che il mio amore e il mio migliore amico, Aron Eisenberg, è spirato questa mattina. Era un'anima intelligente, affascinante, divertente e sensibile. Ha vissuto la sua vita con integrità e devozione per la verità. Era sempre spinto dal dare il meglio di sé in qualsiasi lavoro lo coinvolgessero. Ha vissuto con tale vigore e passione che era come una boccata d'aria fresca, perché sapevo che avrei sempre sentito la verità e la sincerità da lui. Anche se a volte non volevo sentirla perché si trattava di verità scomode. Mi ha reso (e ancora mi rende) una persona migliore, la migliore possibile, perché anche lui faceva altrettanto. La sua costante voglia di imparare era d'ispirazione. Il nostro matrimonio, su carta, è stato breve. I nostri cuori erano sposati da molto più tempo. Sarò per sempre grata per il tempo che abbiamo avuto per amarci. Cinque anni passati come una vita intera, nel migliore dei modi possibile […] Non ci sarà mai un’altra luce come quella di Aron […] Lo amo davvero e mi mancherà per sempre. Al momento non sono sicura di come fare senza di lui… Lui è e sarà sempre la mia California".

Prima di unirsi al cast di Star Trek: Deep Space Nine nel ruolo di Nog, Eisenberg è apparso anche in altre serie televisive come Straight Up, nel film televisivo Amityville: The Evil Escapes, e in altri film come The Horror Show, Playroom, e Beverly Hills Brats. Lavorava anche come fotografo professionale. Nell'agosto del 2015 gli era stata diagnosticata di nuovo un'insufficienza renale per la quale era stato sottoposto a un secondo trapianto nel dicembre successivo.

La sua ultima apparizione risale al 2017, nei primi due episodi della serie Renegades.