Addio a Ed Asner, i fan ricordano la voce di J. Jonah Jameson in Spider-Man

Ed Asner salì alla ribalta grazie al ruolo di Lou Grant nel The Mary Tyler Moore Show e in uno spin-off successivo. Oltre ai suoi ruoli in carne ed ossa, Asner ha costruito un'illustre carriera come doppiatore che ha incluso partecipazioni a serie animate quali Spider-Man, Captain Planet, Gargoyles, Freakazoid e Batman. La serie animata di Spider-Man è tornata a sorpresa su Disney+ , e la potete trovare nel ricco listino della piattaforma streaming. Uno dei suoi ruoli vocali più celebri è quello di J. Jonah Jameson nella serie animata Spider-Man, tanto che i fan in queste ore hanno dichiarato che quando pensano alla voce di Jameson automaticamente nella loro testa si materializza la voce di Ed Asner. L'attore nel 2002 fu protagonista della miniserie Papa Giovanni, nella quale interpretò Papa Giovanni XXIII. Nel mondo dell'animazione è noto anche per aver prestato la voce al personaggio di Carl Fredricksen in Up, film animato targato Pixar. In italiano la sua voce è sostituita da quella di Giancarlo Giannini, che lo doppiò anche nella miniserie Papa Giovanni. Nel corso della sua carriera Ed Asner vinse 5 Golden Globe e 7 Emmy Award. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Up .

Ed Asner was a giant in the industry, which makes it funny the two roles that have always stuck with me the most are his small parts in ELF and SPIDER-MAN: THE ANIMATED SERIES.



To this day, his voice is what comes to mind when I think of Santa or J. Jonah Jameson.#RIPEdAsner pic.twitter.com/yAlJ5CPlqr — Hunter Radesi (@hradesi14) August 29, 2021

Ed Asner was the voice of J. Jonah Jameson for many of us - even after live action casting. This was a cherry on top of an incredible and hilarious career. — Cruise of the Paddleboats (@RealMatthewAbel) August 29, 2021

If you are my age then you will remember Ed Asner as the voice of your childhood. He was in every cartoon. Hudson in Gargoyles. Jameson in Spider-Man. Many many others. He will be missed. — Marc of the Fresh Coast (@BadBoxArtMarc) August 29, 2021