Addio a Bob McGrath, morta la star di Sesame Street con i Muppet

Lo storico membro del cast di Sesame Street, Bob McGrath, è scomparso all'età di 90 anni. La notizia è stata ufficializzata dalla famiglia. McGrath era l'unico protagonista in carne ed ossa dello show educativo americano, conosciuto in Italia con il titolo Sesamo apriti, insieme alle celebri creazioni di Jim Henson, i Muppet.

"Nostro padre, Bob McGrath, è scomparso oggi. È morto serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia" si legge nel post pubblicato su Facebook. Non è stata comunicata la causa della morte.



Protagonista di Sesame Street sin dagli anni '60, Bob McGrath è apparso nel ruolo di se stesso nel 1969, partecipando a ben 47 stagioni dello show fino al 2017.

Bob McGrath è stato il volto umano di Sesame Street - tempo fa si parlò dello show anche per la questione omosessualità di Ernie e Bert - circondato dai celebri pupazzi dei Muppet, creati da Jim Henson.

McGrath ha fornito un contributo fondamentale allo show, diventando famoso soprattutto negli Stati Uniti e lavorando ad alcune canzoni inserite nel programma come People in Your Neighborhood, Sing a Song, If You're Happy and You Know It, oltre alla celebre sigla.



Bob McGrath nel corso degli anni e anche in seguito al suo addio a Sesame Street ha continuato legare le sue apparizioni al programma, al quale ha dedicato una vita intera.

Nell'annuncio della sua scomparsa la famiglia non ha diffuso ulteriori dettagli, nemmeno sulla cerimonia funebre per dare l'ultimo saluto alla star di Sesame Street.

Lo show è inserita tra le serie Netflix più adatte ai bambini.