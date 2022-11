Addio a Clarence Gilyard Jr: era Trivette in Walker Texas Ranger

È scomparso, dopo una lunga malattia, l'attore Clarence Gilyard Jr., molto noto per i ruoli nella serie tv Walker Texas Ranger e nel film Trappola di cristallo, primo capitolo del franchise Die Hard con Bruce Willis. Aveva 66 anni. L'annuncio della morte di Gilyard Jr. è arrivato dall'Università del Nevada.

Alla proficua carriera da attore, Gilyard Jr. affiancava il ruolo di professore all'Università del Nevada. Ecco il comunicato dell'ateneo:"Il professor Gilyard era un faro di luce e forza per tutti coloro che lo circondavano. Ogni volta che gli chiedevamo come stava dichiarava allegramente che era 'fortunato!'. Ma siamo noi quelli che hanno avuto la fortuna di essere suoi colleghi e studenti per così tanti anni. Ti vogliamo bene e ci mancherai moltissimo, Professor G!" si legge nella nota.



Nato a Moses Lake, Washington, nel 1955, e trasferitosi successivamente in California, Clarence Gilyard Jr. studiò recitazione alla California State University, iniziando a recitare regolarmente tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, con diversi ruoli in show televisivi come Il mio amico Arnold e nell'ultima stagione di CHiPs.

Nel 1988 interpreta Theo, un esperto hacker al soldo di Hans Gruber (Alan Rickman) in Trappola di cristallo, primo film della saga Die Hard. Entra successivamente nel cast della serie Matlock nel ruolo dell'investigatore Conrad McMasters fino al 1993 quando viene ingaggiato per interpretare il ranger Jimmy Trivette, collega e migliore amico Walker (Chuck Norris) in Walker Texas Ranger. Rimane tra i protagonisti fino alla chiusura dello show nel 2001 e torna nel film tv del 2005, Walker. Al cinema ha recitato anche in Top Gun di Tony Scott e Karate Kid II - La storia continua...



Al termine della serie con Chuck Norris - scoprite come si concluse Walker Texas Ranger - iniziò ad insegnare al college e fu insegnante di recitazione al College of Fine Arts dell'UNLV. È stato sposato due volte e ha avuto 6 figli.



Nel 2021 vi avevamo raccontato che fine ha fatto l'interprete di Trivette in Walker Texas Ranger.