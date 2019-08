Addio a Dango Nguyen: l'ex attore di The Walking Dead aveva 48 anni

Dango Nguyen, apparso in diversi episodi della terza stagione di The Walking Dead, è morto sabato scorso dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 48 anni. Prima di lanciarsi nel mondo dello spettacolo come attore e stuntman, ha fatto parte per vent'anni del corpo dei Vigili del Fuoco.

"Ma, una volta che sei un pompiere, fai parte per sempre della nostra famiglia" l'ha omaggiato in un post su Facebook il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della contea di Athens-Clarke, in cui Dango Nguyen prestava servizio. "E Dango era un membro molto noto della nostra famiglia."

"Sarà sempre ricordato per la sua forza fisica e mentale" continua il post. "Era un eccellente vigile del fuoco, un soccorritore aggressivo e tenace. Ha svolto il suo servizio per la nostra comunità con grande orgoglio, e il suo spirito competitivo ha reso migliori tutti quelli che hanno lavorato con lui."

In The Walking Dead Nguyen ha interpretato una guardia di Woodbury allineata con Governatore (David Morrissey) ed è apparso in sette episodi della terza stagione. Il momento topico del suo personaggio è arrivato quando è stato sparato da Merle (Michael Rooker) e poi divorato dai Camminatori.

"Avevo lavorato su un paio di set" aveva detto Nguyen - i cui crediti comprendono anche MacGyver, The Gifted e The Originals - in una vecchia intervista, parlando della sua esperienza in The Walking Dead, "e avevo alcuni contatti. Un mio amico mi fece notare un annuncio su Facebook in cui cercavano una guardia del corpo malvagia, ma non c'era scritto che fosse per The Walking Dead. L'ho saputo solo quando ho ottenuto la parte". L'attore aveva poi raccontato che suo figlio era "super emozionato" alla notizia che il padre sarebbe apparso nella serie zombie.

The Walking Dead, intanto, potrebbe continuare per altre tre stagioni. La decima stagione sarà gender equal.