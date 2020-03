Addio a David Wise: sceneggiatore di Tartarughe Ninja, Transformers e Star Trek

Le serie animate hanno sempre bisogno di creativi di ogni genere per portare su schermo episodi sempre originali ma comunque aderenti alla narrazione principale: lo sapeva bene David Wise, noto proprio per il suo contributo nell'animazione americana in serie come Teenage Mutant Ninja Turtles e Transformers.

Lo sceneggiatore si è spento il 3 marzo, dopo una malattia dovuta al cancro ai polmoni. La vena artistica era nata in lui fin da bambino e già a quell'età riuscì a produrre un corto intitolato Short Circuit, acclamato a livello internazionale. Un vero e proprio bambino prodigio, tanto da essere invitato in discussioni universitarie sul cinema.

La sua vera passione per la sceneggiatura sbocciò con la serie animata di Star Trek, per la quale scrisse un episodio. Da allora gli vennero affidate varie produzioni, tra cui Wonder Woman, He-Man, Transformers. Nel 1987 iniziò a lavorare alla serie delle Tartarughe Ninja e contribuì a renderla più appetibile al grande pubblico, scrivendo oltre cento episodi. Tra i progetti successivi spiccano Batman: The animated series, per la quale ebbe modo di reinventare la origin story dell'Enigmista, e l'adattamento di Zorro. Lavorò infine anche all' audio drama di Doctor Who, prodotto da Big Finish: la stessa serie che vedrà il ritorno di Tom Baker in Doctor Who.

Come è possibile vedere dal trailer di Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles, la serie va ancora in onda e continua ad essere un successo.