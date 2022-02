L'addio di Fiorello a Sanremo: 'la mia avventura finisce qui'

La prima serata di Sanremo 2022 ha visto Fiorello tra i protagonisti assoluti, con i suoi sketch anti-complottisti sul vaccino e le gag con l'amico Amadeus che a detta sua l'ha "costretto" a tornare sul palco dell'Ariston.

Al termine della puntata, però, Fiorello ha voluto dire in maniera molto seria (e netta), che quella di ieri sera è stata l'unica serata di Sanremo 2022 a cui prenderà parte, e che in generale la sua avventura al Festival si è conclusa.

"Vi saluto, la mia avventura finisce qui" ha affermato il mattatore siciliano tra i "nooo" del pubblico. Parole che lasciano poco spazio a possibili ritorni sia nelle prossime serate che, in generale, in futuro. In generale, già prima della conferma ufficiale i rumor volevano Fiorello tra i grandi assenti di Sanremo 2022 ed il fatto che sia tornato per supportare l'amico Amadeus è stato visto da molti (direttore artistico compreso) come un mezzo miracolo.

Fiorello, ha spiegato che "l'anno scorso è stato un pò pesantuccio", riferendosi alla situazione particolare che ha vissuto il primo Festival a porte chiuse della storia. "Tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato tantissmo" ha osservato, riprendendo quello che è stato uno degli argomenti più volte battuti durante la serata: il ritorno del pubblico in sala.