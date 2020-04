Addio a Franco Lauro: il giornalista sportivo morto a 58 anni

Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E' morto infatti a soli 58 anni Franco Lauro, storico volto della televisione pubblica che ha commentato otto Olimpiadi estive, sei Mondiali di Calcio ed altrettante edizioni degli Europei.

Esperto di calcio mercato ed appassionato anche di basket, il corpo di Lauro è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Roma, dove sono immediatamente intervenute ambulanze e Forze dell'Ordine che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo i primi rilievi, il giornalista sarebbe stato vittima di un infarto.

La notizia ha colto di sorpresa milioni di italiani, per cui Franco Lauro era diventato uno dei volti noti grazie alla Domenica Sportiva, Domenica Sprint e 90esimo minuto. In tanti ricordano la sua cordialità ed il suo stile nella conduzione.

Immediati sono arrivati messaggi di cordoglio da parte dei colleghi. Paola Ferrari, ha ricordato l'amico "con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci. Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento".

Anche Simona Ventura, che ha lavorato in redazione con Lauro sin dal 1992, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un messaggio di cordoglio: "non posso credere che tu non ci sia più. Compagno di tante avventure sportive a cui in questi giorni pensavo con insistenza. Buon viaggio, Franco".