Morta Gabrielle Beaumont, regina della TV: prima a girare Star Trek, Miami Vice e Baywatch

Si è spenta serenamente nella sua casa in Spagna all'età di 80 anni Gabrielle Beaumont, regista di moltissime serie televisive di successo e particolarmente attiva durante gli anni '80 e '90. La scomparsa, avvenuta lo scorso 8 ottobre, è stata confermata dal fratello Christopher Toyne a Deadline.

Nata in Inghilterra da genitori attivi nel mondo del teatro e del cinema britannico, Beaumont si è formata alla BBC ed è entrata nell'industria cinematografica nel ruolo di montatrice, prima di dirigere diversi film dell'orrore come Velvet House, The Johnstown Monster e The Godsend.

Prima donna a dirigere un episodio di Star Trek, del suo vasto curriculum fanno parte Hill Street Blues, The Waltons, Miami Vice, Cagney & Lacy, M*A*S*H, L.A. Law, Baywatch, Archie Bunker's Place, Remington Steele, The Dukes of Hazard, Doctor Quinn, Medicine Woman, Doogie Howser e molti altri.

Beaumont ha inoltre diretto un episodio della serie statunitense Vegas, andata in onda per tre stagioni dal 1978 al 1981 e molti altri progetti come Knots Landing, Hart to Hart, The Colbys, Hotel, Melrose Place, Beverly Hills, 91210, 7th Heaven e ovviamente Dynasty. In merito a quest'ultima serie, che ha avuto un reboot negli ultimi anni, la regista ha spinto i produttori a scegliere la sua amica Joan Collins.

Recentemente è scomparso Sydney Samuelson, altra figura di spicco del cinema britannico.