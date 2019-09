Addio a John Wesley, star della tv in Willy, il principe di Bel-Air e Frasier

L'attore John Wesley, che ha partecipato a diversi show tv come Willy, il principe di Bel-Air, Frasier e The Jamie Foxx Show, è scomparso all'età di 72 anni dopo una lunga malattia, come annunciato ufficialmente dalla famiglia. Wesley era molto attivo soprattutto in campo televisivo, dove aveva partecipato a diverse serie.

Veterano del conflitto in Vietnam, John Wesley ha recitato in un centinaio di ruoli tra cinema e tv, tra cui un episodio della popolare sit-com Willy, il principe di Bel-Air, che contribuì a regalare fama in tutto il mondo a Will Smith.

Wesley interpretava il genitore di una ragazza che infastidisce la cugina di Will, Ashley (Tatyana Ali). Inoltre ha interpretato il ruolo del signor Jim, il proprietario del negozio di barbiere in Martin e il bidello onnisciente Willie in The Jamie Foxx Show.



Sul piccolo schermo ha partecipato a moltissime serie tv, tra cui JAG - Avvocati in divisa, Hill Street Blues e L'ispettore Tibbs.

I suoi credit al cinema includono titoli quali Rombo di tuono 2 con Chuck Norris, la commedia Fermati, o mamma spara con Sylvester Stallone e Nata ieri con Melanie Griffith.

John Wesley aveva all'attivo un'ottima esperienza teatrale; sul palcoscenico vinse un Atlas Award per Macbeth ed è stato direttore artistico e produttore della Black Repertory Company in California.

Sul piccolo schermo è comunque ricordato soprattutto dai fan di Willy, il principe di Bel-Air, una sit-com da riscoprire e inclusa nel pacchetto di Netflix.