Addio a Julie Bennett, voce di Cindy Bear nella serie animata L'orso Yoghi

Secondo quanto riporta Deadline, la doppiatrice Julie Bennett, nota per aver prestato la voce al personaggio di Cindy Bear nella serie animata L'orso Yoghi, è morta a 88 anni a causa di complicazioni legate al COVID-19. Bennett è morta il 31 marzo dopo aver contratto il Coronavirus e la morte dell'attrice è stata annunciata dall'amico Mark Scroggs.

Nata nel gennaio 1932, Julie Bennett è cresciuta a New York prima di trasferirsi a Los Angeles in giovane età e successivamente tornare sulla East Coast per proseguire la carriera nel mondo dello spettacolo. Gli inizi in radio l'hanno poi condotta nel mondo del doppiaggio.

Il suo ruolo più famoso rimane quello del personaggio di Cindy Bear, corteggiatrice e poi fidanzata dell'orso Yoghi nella celebre serie animata L'orso Yoghi, creata da Hanna e Barbera all'inizio degli anni '60.



Nel corso degli anni Julie Bennett ha continuato a riprendere il ruolo di Cindy Bear in diversi progetti di Hanna e Barbera, oltre a partecipare a diversi show anche dal vivo. Negli anni '90 Julie Bennett ha lasciato il mondo del doppiaggio per perseguire nella strada dell'intrattenimento e della rappresentazione di artisti, lavorando con numerose personalità famose.

Il Coronavirus ha colpito anche alcune star di Hollywood: Tom Hanks e Rita Wilson sono stati contagiati dal COVID-19 qualche settimana fa in Australia e ora sono già rientrati negli Stati Uniti.

Anche Idris Elba è stato contagiato dal COVID-19 e lo stesso attore l'ha annunciato ai fan in un messaggio sui social.