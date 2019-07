Addio a Karl Shiels, star irlandese di Peaky Blinders e Fair City

L'attore irlandese Karl Shiels, i cui credit comprendono film come Batman Begins e le serie tv Peaky Blinders, Into the Badlands e Fair City, è scomparso all'età di 47 anni. La sua morte è stata confermata nella giornata di lunedì dall'emittente irlandese RTÉ, attraverso una dichiarazione della sua agente, Lisa Richards.

"Siamo profondamente scioccati e rattristati nell'apprendere dell'improvvisa scomparsa del nostro cliente e amico Karl Shiels, ieri. Karl era una persona dal talento unico, allo stesso tempo intenso, spensierato, divertente, acuto, schietto e intensamente potente come attore, regista e direttore artistico del Theatre Upstairs, dov'era mentore e sostegno per giovani autori, attori e registi e per la sua stessa compagnia".

Tra coloro che hanno reso omaggio online a Karl Shiels, anche l'amico Eric Lalor:"Assolutamente sbalordito e affranto nell'apprendere della morte di Karl Shiels, un attore molto dotato e un grande amico, mi mancherà tanto. Pensando alla sua splendida famiglia, riposi in pace".



Karl Shiels sarebbe morto nel sonno, secondo quanto riportato da alcune testate, su tutte il Daily Mail. Pare che negli ultimi tempi l'attore si addormentasse spesso sul set della serie alla quale stava lavorando, Fair City, preoccupando non poco i colleghi, secondo i quali ultimamente Shiels faceva uso di stampelle e aveva diversi dolori.

L'attore ha recitato anche in Peaky Blinders - di cui sono state diffuse le prime immagini della quinta stagione - serie alla quale si sono ispirate le nuove magliette della squadra di calcio della città di Birmingham, dove lo show è ambientato.