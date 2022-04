Addio a Kathryn Hays: la star di 'Così gira il mondo' e 'Star Trek' aveva 87 anni

Kathryn Hays, che tra il 1972 e il 2010 ha interpretato Kim Sullivan in "Così Gira il Mondo", ci ha lasciati venerdì 25 marzo a Fairfield, nel Connecticut, all'età di 87 anni. La sua morte è stata annunciata oggi dal Connecticut Post.

Nata a Princeton in Illinois, Hays ha iniziato la sua carriera da attrice professionista all'inizio degli anni '60, con apparizioni in serie come Hawaiian Eye, Surfside 6, Naked City e Route 66. Nel 1963, ha interpretato una segretaria scolastica nel film Cold, ed è poi apparsa in diverse produzioni di Broadway, come The Irregular Verb to Love, The Moon Besieged e Mary, Mary.

Oltre ai numerosi ruoli da protagonista in TV nel corso degli anni '70, come in The High Chaparral, Mannix, Here Come the Brides, Marcus Welby, M.D., Owen Marshall, Counselor at Law e Night Gallery, l'attrice è ricordata dai fan di Star Trek per la sua memorabile interpretazione nell'episodio 3x12 "The Empath" in Star Trek - Il diritto di sopravvivere, nel ruolo di "Gem", un'aliena muta con poteri di guarigione.

Nell'agosto del 1972 è entrata a far parte della celebre soap-opera statunitense "Così gira il mondo", dove ha interpretato Kim Sullivan nel corso di quattro decenni, che l'hanno vista protagonista di intrighi familiari e storie d'amore per ben 1676 episodi.

