Addio a Kevin Conroy, il ricordo della doppiatrice di Batgirl: 'Lui è Batman'

Dopo la morte dello storico doppiatore di Batman Kevin Conroy, la collega Tara Strong, voce di Batgirl e Harley Quinn in diversi prodotti animati di casa DC, ha ricordato con un tweet l'interprete scomparso pochi giorni fa a 66 anni dopo una lunghissima malattia

Nel corso degli anni, il mondo dell'animazione DC ha saputo ritagliarsi una importante fetta di pubblico di appassionati. Una delle cose migliori di questi prodotti era sicuramente il doppiaggio. A prestare la voce al Cavaliere Oscuro per quasi trent'anni è stato Kevin Conroy. Ad affiancarlo, per quasi un ventennio, c'è stata Tara Strong, doppiatrice in diversi prodotti DC di Batgirl e Harley Quinn.

Dopo l'annuncio della morte di Conroy gli omaggi dei colleghi non sono tardati ad arrivare, soprattutto da parte di coloro che per tantissimo tempo hanno collaborato attivamente con lui. Il ricordo più toccante proviene proprio dalla Strong, che ha ricordato l'amato collega con un tweet e una foto che li ritrae entrambi in un momento di relax durante il New York Comic-Con nel 2018. Il tweet dell'attrice parla di come, secondo lei, esisterà per sempre un unico e vero Batman. "Non ho le parole. Non oggi. Il mio cuore è spezzato. Non ce ne sarà mai un altro. Lui è #Batman" ha scritto.

La morte del doppiatore ha sconvolto tantissimi appassionati. Molti fan hanno ricordato Conroy, attraverso tweet e fan art. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!