Addio a Lee Mendelson, prolifico ideatore degli speciali di Snoopy e Garfield

Lee Mendelson si è spento all'età di 86 anni pochi giorni fa, proprio il giorno di Natale, con grande rammarico e dolore dell'intero mondo dello spettacolo, dopo una lunga lotta contro il cancro che. A lui si devono alcune delle pagine più belle e indimenticabili delle serie animate, prime tra tutte le avventure di Snoopy e Charlie Brown.

Con una casualità che ha dell'eccezionale, come solo il mondo del cinema riesce a fare, Mendelson gettò le solide basi della sua carriera proprio grazie allo speciale natalizio dei Peanuts intitolato Il Natale di Charlie Brown, trasmesso per la prima volta nel 1965 e per il quale scrisse il brano Christmas Time Is Here.

L'ultimo lavoro del produttore televisivo fu Il 50esimo natale di Charlie Brown, edito nel 2015, ma la sua carriera fu ricca e prolifica: grazie anche alla fortunata collaborazione con l'animatore Lee Mendelez, Mendelson vinse un Peabody Awards ed ottenne ben due nomination ai Grammy Awards ed una agli Oscar.

A lui si devono anche lo speciale di Halloween It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966) e quello per il Giorno del Ringraziamento intitolato A Charlie Brown Thanksgiving (1973) e successivamente collaborò anche alla creazione del primo episodio animato dello scontroso Garfield nel 1982.



In calce vi alleghiamo la prima parte (di undici) dello speciale It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, mentre in altro troverete in dettaglio il brano realizzato col jazzista Vince Guaraldi, che valse a Mendelson il primo dei suoi 12 Emmy.

Tra le numerose star del cinema che hanno lavorato con lui ricordiamo Paul Newman, Gene Kelly, Whoopi Goldberg, Muhammad Ali e Carl Reiner, mentre tra i musicisti Dave Brubeck, Wynton Marsalis, B.B. King, David Benoit e George Winston.