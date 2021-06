Addio a Lisa Banes: l'attrice di Gone Girl e Six Feet Under non ce l'ha fatta

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta a 65 anni Lisa Banes, attrice di Broadway con una carriera fatta anche di televisione e di cinema. L'abbiamo vista per esempio in Gone Girl di David Fincher, nel ruolo della madre della protagonista Rosamund Pike.

Nei giorni scorsi Lisa Banes è stata vittima di un grave incidente: si trovava a New York, per la prima volta dall'inizio della pandemia, quando attraversando Amsterdam Avenue è stata investita da uno scooter o da una motocicletta. Nonostante il ricovero in terapia intensiva al Mount Sinai Morningside, l'attrice non ce l'ha fatta e, a quanto riporta la polizia, è deceduta lunedì, dieci giorni dopo aver riportato il grave trauma cranico.

Uno dei ruoli televisivi più importanti di Lisa Banes è stato nella serie ABC Once Upon a Time. Tra gli altri suoi lavori vanno menzionati Star Trek: Deep Space Nine, Six Feet Under, Desperate Housewives, Law & Order - Unità vittime speciali, The Good Wife. Al cinema, invece, ha recitato anche in Hotel New Hampshire (1984), Cocktail (1988) e in Pupmpkin (2002), in cui ha interpretato la madre di Christina Ricci.

Tra i suoi lavori più recenti c'è The Orville, serie Fox di fantascienza di Seth McFarlane. In calce alla notizia è visibile il tweet di cordoglio del creatore de I Griffin. "Sono profondamente addolorato dalla notizia della morte di Lisa Banes. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lei a The Orville lo scorso anno. La sua presenza scenica, il magnetismo, l'abilità e il talento sono stati pari solo alla sua incrollabile gentilezza verso tutti noi. Una perdita tremenda."