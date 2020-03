Addio a Lorenzo Brino, il piccolo Sam nella serie Settimo Cielo

Lorenzo Brino, che interpretò il piccolo Sam Camden nella serie tv Settimo Cielo, è scomparso qualche giorno fa in conseguenza di un incidente stradale. Brino avrebbe compiuto quest'anno 22 anni. Insieme al fratello Nikolas (David Camden) ha interpretato in tenera età i due gemelli del reverendo Eric Camden nello show di Brenda Hampton.

Lorenzo Brino è morto dopo aver perso il controllo della sua auto poco dopo le tre del mattino a Yucaipa, scontrandosi contro un palo e morendo sul colpo, secondo quanto dichiarato in un comunicato dell'ufficio del medico legale di San Bernardino. Le cause dell'incidente sono ora oggetto d'indagine del team del San Bernardino County Sheriff's Department Major Accident Investigation.



Secondo TMZ, Brino era solo nell'abitacolo. Lorenzo Brino e suo fratello Nikolas hanno interpretato i gemelli Sam e David Camden nella serie Settimo Cielo. A soli cinque mesi di vita, Lorenzo, Nikolas, il fratello Zachary e la sorella Myrinda comparvero sul set della serie per dare il volto ai gemelli fino al 2001. Da quel momento in poi solo Lorenzo e Nikolas proseguirono nel ruolo di Sam e David.

Settimo Cielo è una serie tv che racconta le vicende della famiglia di una cittadina fittizia, Glen Oak in California. Lo show, proseguito per undici stagioni e prodotto da Paramount, ha approfondito la storia del reverendo Eric Camden (Stephen Collins), della moglie Annie (Catherine Hicks) e in particolare dei figli Matt (Barry Watson), Mary (Jessica Biel), Lucy (Beverley Mitchell), Simon (David Gallagher) e Ruthie (Mackenzie Rosman).

Negli anni passati uno scandalo travolse Stephen Collins, dopo che l'attore confessò di aver molestato dei minorenni in passato. Tra i componenti del cast è Jessica Biel ad aver ottenuto maggior successo sinora in carriera; su Everyeye trovate la recensione di Bleeding Heart, uno dei film in cui recita proprio l'interprete di Mary Camden.