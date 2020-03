Addio a Lyle Waggoner: interpretò Steve Trevor nella serie Wonder Woman degli anni '70

Stasera il mondo della televisione e delle serie TV piange la scomparsa di Lyle Waggoner, che si è spento all'età di 84 anni. Tra gli show che lo videro sul set ricordiamo Wonder Woman, Charlie's Angels, Happy Days e Mork & Mindy.

L'attore si è pacificamente spento poche ore in casa sua, circondato dai membri più stretti della sua famiglia, a darne notizia il magazine TMZ.

Noto personaggio delle serie TV anni '70, per lui il periodo più brillante della sua carriera, Waggoner è forse noto ai più per il suo ruolo di Steve Trevor (attualmente interpretato da Chris Pine) al fianco dell'allora Wonder Woman Lynda Carter.

La serie fu trasmessa dal 1975 al 1979, prima da ABC e poi da CBS, e fu una delle prime produzioni dedicate alla Principessa delle Amazzoni nata dall'idea di William Moulton Marston e realizzata forse anche grazie al seguito che riscosse la precedente trasposizione incentrata su Batman e Robin.

Sempre rimanendo in casa DC, Waggoner fu vicinissimo ad ottenere la parte del Cavaliere Oscuro nella serie anni '60, ma all'ultimo minuto il ruolo di Bruce Wayne fu assegnato ad Adam West.

Tra le altre apparizioni ricordiamo quelle in The Golden Girls, lo show televisivo The Carol Burnett Show ed i più noti sul suolo italiano The Love Boat, Fantasilandia, e La signora in giallo.