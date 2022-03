Addio a Lynda Baron: l'attrice di Doctor Who muore a 82 anni

Mentre Doctor Who sta per tornare con lo speciale primaverile, arriva una triste notizia: Lynda Baron, che è apparsa in diversi episodi del Doctor Who degli anni '80, è morta all'età di 82 anni. Ad annunciarlo è stata la sua agente, Donna French, in una dichiarazione ufficiale.

"È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Lynda Baron. Era un'attrice incredibile e una grande amica. I suoi ruoli iconici dell'infermiera Gladys in Open All Hours e della zia Mabel in Come Outside sono stati apprezzati da ogni generazione. Conosciuta per i suoi ruoli da protagonista nei musical del West End e anche per le produzioni drammatiche, abbiamo perso una grande luce del nostro mondo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Sarah, a suo figlio Morgan e a tutta la sua famiglia".

Baron ha esordito in Doctor Who nel 1983 come attrice (era già apparsa nella serie come cantante) nell'episodio Enlightment, dove ha recitato al fianco del quinto dottore di Peter Davison. In questa puntata Baron ha interpretato Captain Wrack, un'Eterna che ha gareggiato in una corsa per il sistema solare. È tornata poi più recentemente in Doctor Who 6, nel 2011, per interpretare Val nell'episodio Closing Time, con Matt Smith nei panni dell'Undicesimo Dottore.

L'attrice, che ha ottenuto il suo primo lavoro professionale all'età di 16 anni, non si è mai fermata da allora. Come dichiarato dall'agente, infatti, ha lavorato molto sia in TV sia in teatro, dove era celebre la sua interpretazione di Follies in the West End del 1987. In TV, invece, è diventata famosa nel '66, quando si è avvicinata per la prima volta a Doctor Who, ma solo come cantante: ha infatti intonato le note della canzone originale "The Ballad of the Last Chance Saloon" nell'episodio The Gunfighters.