Addio a Marco Malapelle: l'attore di L'Amica geniale stroncato da un male incurabile

La tv italiana è in lutto per la precoce scomparsa di Marco Malapelle: il giovane attore ha perso la sua battaglia contro un cancro fulminante al cervello. Malapelle, che aveva 30 anni, era noto nell'ambiente dello spettacolo come "'o gemello" poiché aveva un fratello da cui era praticamente indistinguibile, anch'egli attore.

Marco Malapelle aveva lavorato prevalentemente nella sua Napoli, partecipando a progetti televisivi ambientati in città. Ha avuto una parte in L'Amica geniale, la fiction Rai basata sui romanzi di Elena Ferrante, ed è stato anche in Un posto al sole.

Proprio uno degli attori della soap partenopea, Riccardo Polizzy Carbonelli (che nella fiction interpreta Roberto Ferri), ha voluto ricordarlo sul suo profilo Facebook. "Un altro amico della troupe di Upas è venuto a mancare prematuramente" ha scritto. "Sono vicino ai suoi famigliari con l'affetto e con la preghiera."

Marco Malapelle era originario del Rione Sanità, e anche il consigliere Ciro Guida ha voluto celebrarlo sui social. "Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale" recita il suo messaggio. "Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te. Ti porto nel cuore, Geme’."

