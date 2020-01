Addio a Marj Dusay, era nel cast della serie originale di Star Trek

Mentre ha appena debuttato la nuova serie Star Trek: Picard, arriva la notizia di un lutto nel franchise di Star Trek: è scomparsa a 83 anni Marj Dusay, apparsa nella serie originale nel 1968. Lo ha annunciato nella giornata di ieri con un post su Facebook Elizabeth Perine, figliastra dell'attrice.

"Era una vera donna e aveva una vita grandiosa", ha scritto Perine. "Era profondamente amata e ci mancherà molto."

I fan di vecchia data di Star Trek ricorderanno Marj Dusay per l'episodio intitolato Spock's Brain, del 1968, il primo della terza stagione. L'attrice interpretava una misteriosa aliena imbarcatasi di nascosto sull'Enterprise, che dopo aver narcotizzato i membri dell'equipaggio ne approfittava per esaminarli. Al risveglio, il cervello di Spock era stato asportato chirurgicamente. Nel corso dell'episodio, poi, l'equipaggio apprende che l'aliena si chiama Kara e proviene da un pianeta in cui gli uomini e le donne vivono separati, e queste ultime dipendono da un cervello che controlla il loro habitat sotterraneo. Fortunatamente, il dottor McCoy riesce a trovare un modo per salvare Spock e mantenere al sicuro le donne.

Al di là di Star Trek, Marj Dusay ha una lunga carriera televisiva: è famosa soprattutto per essere apparsa nella soap The guiding light, meglio nota in Italia come Sentieri. Ha recitato anche in serie come The Facts of Life e MacArthur e in programmi come Days of Our Lives, All My Children.

Intanto, restando nell'universo di Star Trek, grazie alla nuova serie su Picard CBS All Access ha raggiunto cifre da record, mentre nei giorni scorsi Jeri Ryan ha parlato di una possibile reunion di Voyager.