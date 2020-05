Addio a Martin Pasko, autore di Superman e Batman: The Animated Series

Il noto fumettista e autore televisivo, Martin Pasko, è scomparso all'età di 65 anni per cause naturali. Ad annunciarlo, in un lungo post su Facebook, il suo caro amico Alan Brennert. Pasko è noto per il suo lavoro autoriale nella serie animata Batman: The Animated Series, per il quale ottenne anche un Daytime Emmy Award.

Martin Pasko iniziò la carriera poco più che ventenne nei primi anni '70 iniziando a scrivere Superman per la DC Comics.

La conferma della scomparsa è arrivata anche da Paul Levitz, ex boss della DC Comics:"Marty non aveva una genialità per rendere tutto facile (specialmente per lui) ma aveva un vero genio per la creazione di magie creative. Andate a leggere una delle sue storie o guardate uno dei suoi show e alzate i calici ad uno scrittore che ha sempre dato il massimo".



Martin Pasko ha lavorato a numerosi progetti, fra cui Superman, Superman Family, Justice League of America, Wonder Woman e la saga di Swamp Thing.

Nel decennio successivo iniziò a lavorare anche in televisione. Fu sceneggiatore e supervisore della serie animata di Batman negli anni '90, e in carriera ha scritto i testi di alcuni episodi di show famosi quali Cin Cin, Pappa e Ciccia e Tartarughe Ninja alla riscossa.

A cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000 ha lavorato per Warner Bros. a serial e prodotti per la televisione legati all'universo DC Comics.

