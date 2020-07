Addio a Maurice Roëves: ha recitato in Star Trek e Doctor Who

Si è spento all'età di 83 anni l'attore e caratterista scozzese Maurice Roëves, noto per ruoli secondari ma molto apprezzati al cinema e in tv. Sul grande schermo, ha interpretato per esempio il colonnello Edmund Munro in L'ultimo dei Mohicani, mentre in televisione ha partecipato a serie come Doctor Who e Star Trek: The Next Generation.

Lovett Logan, agente di Roëves, ha comunicato la notizia della morte dell'attore con una dichiarazione all'Edinburgh Evening News. "È con grande tristezza che confermiamo la scomparsa del nostro meraviglioso cliente, Maurice Roëves. Maurice ha avuto una carriera di grande successo sia in teatro che sullo schermo, attraversando diversi decenni, iniziando nel suo paese d'origine, la Scozia, e trasferendosi poi a Londra e gli Stati Uniti. [...] Maurice non amava altro che stare sul set con i suoi colleghi attori e ha lavorato fino alla fine, recitando anche nella serie BBC The Nest all'inizio di quest'anno."

Nel 1984 Maurice Roëves ha recitato in The Caves of Androzani, macrostoria in quattro parti della ventunesima stagione della serie classica di Doctor Who. Nel 1993 ha invece interpretato un capitano romulano nell'episodio The Chase della sesta stagione di Star Trek: The Next Generation, divenendo uno dei pochissimi attori a comparire in entrambi i franchise di culto per gli appassionati di fantascienza.

Tra le altre esperienza televisive di Maurice Roëves vanno segnalate La signora in giallo e Baywatch, mentre al cinema ha recitato con Sylvester Stallone in Dredd - La legge sono io (leggi qui la nostra recensione).

