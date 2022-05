Addio a Mike Hagerty: l'attore di Friends aveva 67 anni

Mike Hagerty, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Mr.Treeger in Friends e per i sui ruoli in Somebody Somewhere e in Seinfeld, è morto all'età di 67 anni. La sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile, è stata oggi confermata da Bridget Everett. Le cause del decesso non sono state rivelate.

"Con grande tristezza, la famiglia di Michael G. Hagerty annuncia la sua morte avvenuta ieri a Los Angeles", ha scritto Everett su Instagram. “Un attore amato, l' amore per la sua città natale di Chicago e la sua famiglia sono stati i capisaldi della sua vita... Ci mancherà molto".

HBO, che oggi ha rilasciato il nuovo trailer di House of the Dragon, ha dichiarato: "Siamo molto tristi nell'apprendere dell'improvvisa scomparsa di Mike Hagerty. Membro della famiglia HBO da molti anni, con il suo ruolo più recente come padre di Bridget Everett in Somebody Somewhere ha mostrato il suo talento speciale nel portare il cuore a una performance. Lavorare con Mike è stata una gioia e ha portato calore e gentilezza a tutti coloro che lo conoscevano. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici".

Attore di vecchia data, Hagerty è entrato nel cuore di molti quando è stato scelto per il ruolo di Mr. Treeger in Friends nel 1995 e ha recitato nel ruolo fino al 2001. Nel 2013, si è unito al cast di Brooklyn Nine-Nine come Captain McGinley. Nel 2022, si è unito a Everett nella sua commedia di successo Somebody Somewhere nei panni del patriarca Ed Miller. L'attore viene ricordato anche per il suo ruolo memorabile in Seinfeld, nell' episodio del 1994 "Gli impermeabili". Hagerty ha interpretato Rudy, il proprietario di un negozio di abbigliamento vintage del centro.

Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di Friends: The Reunion.